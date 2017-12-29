Гомельчанин приговорен к полутора годам ограничения свободы за разжигание межнациональной розни

Гомельский областной суд 29 декабря огласил приговор 22-летнему местному жителю, обвиняемому по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни). Он приговорен к полутора годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

Правоохранительные органы при мониторинге социальных соцсетей обнаружили на странице гомельчанина картинки, содержащие экстремизм и пропагандирующие преимущества славянской расы над другими. На картинках также были изображены Адольф Гитлер и свастика. Кроме того, обвиняемый вступал в многочисленные группы в соцсети, пропагандирующие идеи преимущества славянской расы.

Молодой человек окончил торгово-экономический колледж, работает менеджером в частной фирме, ранее не судимый. Он признался, что был скинхедом и участником околофутбольного движения. Во время следствия гомельчанин сменил фамилию, чтобы, по его словам, порвать с прошлым и начать новую жизнь, поскольку нацистских взглядов он более не придерживается.

В последнем слове обвиняемый просил снисхождения и выражал полное раскаяние.

В Гомельском областном суде это уже третье подобное дело с начала 2017 года. Как ранее сообщал БелаПАН, недавно по ст. 130 УК другой гомельчанин был приговорен к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания.