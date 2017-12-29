Стали известны курсы доллара и евро на 1 января
На 30 декабря 2017 года — 3 января 2018 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют к белорусскому рублю, сообщает БелаПАН:
1 доллар США — 1,9727
1 евро — 2,3553
100 российских рублей — 3,4279
100 украинских гривен — 7,0119
1 австралийский доллар — 1,5370
1 болгарский лев — 1,2032
1 британский фунт стерлингов — 2,6540
10 датских крон — 3,1611
100.000 иранских риалов — 5,4685
100 исландских крон — 1,8760
1.000 казахстанских тенге — 5,9552
1 канадский доллар — 1,5636
100 киргизских сомов — 2,8430
10 китайских юаней — 3,0184
1 кувейтский динар — 6,5353
10 молдавских леев — 1,1519
1 новозеландский доллар — 1,3977
10 норвежских крон — 2,3876
10 польских злотых — 5,6242
1 СДР — 2,7971
1 сингапурский доллар — 1,4743
10 турецких лир — 5,1758
100 чешских крон — 9,1925
10 шведских крон — 2,3894
1 швейцарский франк — 2,0116
100 японских иен — 1,7482.
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