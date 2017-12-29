Стали известны курсы доллара и евро на 1 января

На 30 декабря 2017 года — 3 января 2018 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют к белорусскому рублю, сообщает БелаПАН:

1 доллар США — 1,9727

1 евро — 2,3553

100 российских рублей — 3,4279

100 украинских гривен — 7,0119

1 австралийский доллар — 1,5370

1 болгарский лев — 1,2032

1 британский фунт стерлингов — 2,6540

10 датских крон — 3,1611

100.000 иранских риалов — 5,4685

100 исландских крон — 1,8760

1.000 казахстанских тенге — 5,9552

1 канадский доллар — 1,5636

100 киргизских сомов — 2,8430

10 китайских юаней — 3,0184

1 кувейтский динар — 6,5353

10 молдавских леев — 1,1519

1 новозеландский доллар — 1,3977

10 норвежских крон — 2,3876

10 польских злотых — 5,6242

1 СДР — 2,7971

1 сингапурский доллар — 1,4743

10 турецких лир — 5,1758

100 чешских крон — 9,1925

10 шведских крон — 2,3894

1 швейцарский франк — 2,0116

100 японских иен — 1,7482.