Мальчику, который едва не утонул в Свилочи, и его спасителю подарили абонементы в бассейн

Девятилетнему Антону Дроздовскому, который едва не утонул в Свислочи в Минске, а также его спасителю 15-летнему Виталию Титову подарили абонементы в бассейн, сообщили БЕЛТА в администрации Фрунзенского района столицы.

Глава администрации Фрунзенского района Минска Артем Цуран на новогоднем празднике в Доме культуры вручил подарочные сертификаты Титову и Дроздовскому.

В течение двух месяцев ребята смогут бесплатно ходить в бассейн физкультурно-оздоровительного центра «Фрунзенский»: Антон — на занятия в группе обучающихся, Виталий — на занятия плаванием.

Напомним, 28 октября Антон Дроздовский вместе с одноклассником гулял на набережной Свислочи вблизи улицы Даумана в Минске. Как рассказал одноклассник, Антон поскользнулся, упал в воду и начал тонуть. Ребенка спас 15-летний Виталий Титов. Подросток достал тонувшего из воды и передал работникам скорой помощи, которую к тому времени вызвали прохожие.