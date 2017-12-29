Составлен рейтинг немецких политиков-лузеров по итогам 2017 года

Бывший глава европарламента, лидер СДПГ Мартин Шульц ярко начал свою карьеру в качестве председателя партии, но затем его успехи резко сменились на поражения. Согласно мнению немцев, Мартин Шульц является главным проигравшим 2017 года.

Так, 67% опрошенных убеждены, что по состоянию на конец года Шульц является скорее проигравшим, чем победителем, пишет germania.one.

Это следует из опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar Emnid. Для 23% опрошенных Шульц все же остается лидером, остальные 10% воздержались от ответа.

Среди социал-демократов ситуация менее очевидная: 47% считают Шульца проигравшим, 43% — победителем года.

За Шульцом следует глава партии ХСС и пока еще премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, в котором 61% немцев видит проигравшего, и только 25% — победившего в этом году политика.

Тройку призеров замкнула федеральный канцлер Ангела Меркель: 53% убеждены в том, что она теряет свою политическую значимость, 41% — напротив, что она остается крайне значимой фигурой.

В то время, как большая часть избирателей Меркель — 62% — считают ее победительницей и лишь 33% — проигравшей, Зеехофер даже среди избирателей ХСС и ХДС выступает со знаком минус — 59% убеждены в том, что в этом году он плохо проявил себя, 28% — что, напротив, хорошо.

Опрос проводился в период с 18 по 21 декабря, в нем приняли участие 1005 жителей Германии.