Венесуэла задолжала белорусским строителям 100 млн долларов

Белорусские строители продолжат строить в Венесуэле несмотря на накопившийся долг перед «Белзарубежстроем» в 100 млн долларов. Об этом сегодня сообщил Анатолий Черный.

«Это не очень большая проблема (с долгом. — БелаПАН.) для предприятия. Она важная, но мы не уходим с этого рынка. Недавно к нам приезжал президент Мадуро. Есть понимание со стороны венесуэльцев, и мы готовы, не дожидаясь полного расчета, работать дальше», — пояснил Черный, отвечая на вопрос, будет ли продолжена работа белорусских строителей в этой стране.

По его словам, уже построено много каркасов зданий. По договоренности, венесуэльская сторона будет возвращать долги порциями по 25 млн, а белорусская сторона продолжит строительство и готова сдать 4 тыс. квартир. «Деньги будут идти, а местные строители, которых мы научили строить, будут достраивать дома с нами», — рассказал министр.

При этом он заметил, что работа в Венесуэле — это «скорее политический вопрос, а не экономический». «Это братский для нас народ, который в свое время помог нам. Друзья познаются в беде, и мы готовы сейчас помогать им», — сказал Черный.

Он сообщил, что в целом за 2017 год экспорт строительных услуг предприятий ведомства вырос на 5% и составил 182 млн долларов. «Экспорт услуг — важнейшая тема в строительной отрасли. Не всегда предприятия имеют 100-процентную загрузку, и работать на экспорт — это не просто пожелание, а действительно необходимость, чтобы обеспечить своих людей работой и дать возможность заработать», — считает министр.

Среди важных проектов он назвал строительство жилья и социальной инфраструктуры в Калуге, где белорусские строители строят микрорайон, школу, детский сад, стадионы. Он пояснил, что школа построена за счет кредитных средств Банка развития. Потом правительство Калужской области выкупит эту школу и рассчитается со строителями, которые, в свою очередь, рассчитаются с Банком развития».

По его словам, на выделенной площадке можно построить 240 тыс. кв. метров жилья. Сейчас заканчивается строительство 40 тыс. кв. метров, которые планируется сдать в первом квартале 2018 года (уже продано около 50% квартир).

Как заверил министр, стоимость строительства в России сопоставима с белорусскими ценами, а прибыльность проектов позволяет обслуживать кредиты, работать с рентабельностью. В России также довольно высокие зарплаты у строителей — каменщики, работающие в Калужской области, получали до 1 тыс. долларов.