Порошенко запустил второй этап реформы судебной системы

Президент Петр Порошенко подписал указы о ликвидации и создании местных судов.

«Первой этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного суда, который был создан с помощью беспрецедентно прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что сегодня начинается второй этап, который преследует две абсолютно четкие позиции: приблизить суды и правосудие к людям.

Президент напомнил, что существует большая проблема, которая возникает у человека, — «найти правду и защитить свои права». Он выразил надежду, что указы, которые поступили ему на подпись, ответят на эти вопросы. По словам президента, сейчас также «идет набор новых судей».

«Это еще один ответ на те многочисленные обращения, поступающие ко мне, как к президенту, от общественности, от людей относительно возмущения отдельными несправедливыми решениям, которые потом отменяются в апелляционных инстанциях, но наносят непоправимый вред доверию к судебной власти и правосудию, которая должна привлечь виновных к ответственности», - подчеркнул он.

По словам президента, он имеет полномочия на обновление судебной системы. «Я, как президент, согласно Конституции, не имею права вмешиваться в рассмотрение конкретного дела и не буду этого делать. Хотя, как гражданину, мне очень больно слышать те или иные сообщения. Единственное, что я могу сделать, - это обновление судебной системы. Обеспечить приход и переаттестацию честных справедливых судей, которые помогут нам провести второй этап судебной реформы», — приводит УНИАН слова Порошенко.