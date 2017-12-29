Стало известно, кого Путин соберет за новогодним столом

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для Владимира Путина Новый год — это семейный праздник.

Стало известно, кого Путин соберет за новогодним столом

Поэтому, отметил Песков, Путин, как и обычно, встретит Новый 2018 год в кругу «родных, близких и друзей», пишет «РИА Новости».

«Вы знаете, что для него это такой семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной», — подчеркнул представитель Кремля.

 

 

Фото пресс-службы президента РФ


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: Новый год-2018 Персона: Дмитрий Песков Владимир Путин

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