Стало известно, кого Путин соберет за новогодним столом

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для Владимира Путина Новый год — это семейный праздник.

Поэтому, отметил Песков, Путин, как и обычно, встретит Новый 2018 год в кругу «родных, близких и друзей», пишет «РИА Новости».

«Вы знаете, что для него это такой семейный праздник, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственной», — подчеркнул представитель Кремля.

Фото пресс-службы президента РФ