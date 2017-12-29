Саакашвили: это катастрофа для любой власти — на месте Порошенко я бы повесился

По словам третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, почти половина населения Украины жаждет импичмента главы государства Петра Порошенко.

Как заявил политик во время пресс-ланча, это свидетельствует о полном провале украинской власти, пишет newsone.ua.

«Протестные акции поддерживает 46% населения. Я бы на месте Порошенко повесился. Это катастрофа для любой власти. 46% людей хотят выйти на улицу, чтобы скинуть власть. Почти половина людей хочет немедленного импичмента президента», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее бывший губернатор Одесской области обратился к президенту Украины с открытым письмом, которое записал на видео. В нем он призвал президента уйти в отставку.