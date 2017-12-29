Минстройархитектуры обещает на 20% сократить перечень аттестуемых стройработ

Минстройархитектуры в развитие декрета № 7 планирует на 20% сократить перечень строительных работ, на выполнение которых требуется аттестация. Об этом сообщил 29 декабря в Минске журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.

«Будет значительное сокращение этих видов. Иногда на предприятиях накапливалось более 100 видов аттестатов. Проще говоря, плинтус прибить — надо аттестат. От таких мелочей мы уходим, остаются только крупные, важные работы, влияющие на устойчивость зданий. Для отделочных работ был просто перебор», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что в 2017 году проделана большая работа по либерализации нормативных актов в строительстве, пишет БелаПАН. «В течение года мы внесли ряд изменений, которые позволили упростить работу строителей и проектировщиков, упростить приход инвесторов», — отметил глава ведомства.

Так, более чем вдвое — со 125 до 59 — сокращены обязательные требования для проектирования и строительства зданий.

«Это не значит, что мы пожертвовали устойчивостью и безопасностью сооружений. Просто вышли на новые методы и подходы. Продолжается работа по осовремениванию документации», — сказал Черный.

Он привел пример строительства завода «Белгипс» в Гатово. «Если бы мы работали по старым нормам, они бы тратили по 50 долларов на тонну для противопожарного покрытия металлоконструкций. Введя новые методы расчета, мы смогли отказаться от дорогостоящих огнезащитных составов. Мы не нарушаем безопасность, но применяем новые методы расчетов», — пояснил глава ведомства.