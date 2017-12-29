Зона безопасности для женщин появится в Берлине на праздновании Нового года

Власти германской столицы ожидают, что сотни тысяч местных жителей будут встречать Новый год у Бранденбургских ворот.

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В этой связи, чтобы избежать инцидентов сексуального характера, которые были зафиксированы в немецких городах в прошлые годы, организаторы праздничных мероприятий впервые создадут так называемую «зону безопасности» для женщин, столкнувшихся с сексуальными домогательствами, сообщает Би-би-си.

Зона безопасности для женщин появится неподалеку — на Эберштрассе. Пострадавшие от харассмента женщины смогут обратиться туда за помощью к сотрудникам немецкого Красного Креста.

Также правоохранители Берлина разместили на своем сайте «новогодние» рекомендации для женщин. В частности, советуется максимально четко выражать свое несогласие на секс. Если происходящее носит угрожающей характер, полиция рекомендует женщинам искать помощи среди окружающих, пишет newsru.com.