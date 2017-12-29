В Беларуси профицит бюджета за 11 месяцев составил 3,4 млрд рублей

За январь—ноябрь 2017 года республиканский бюджет исполнен с профицитом в 3,4 млрд рублей, или 3,5% к ВВП, сообщает Министерство финансов.

Таким образом, по итогам ноября профицит бюджета не изменился: в январе—октябре он также составлял 3,4 млрд рублей, пишет БелаПАН.

Доходы республиканского бюджета по итогам 11 месяцев составили 17,8 млрд рублей, или 97% (здесь и далее — уточненного годового плана). За январь—ноябрь поступление НДС составило 8,6 млрд рублей, или 91,3%. Налога на прибыль поступило 2,4 млрд рублей, или 84,3%. Акцизы поступили в сумме 2,1 млрд рублей, или 93,7%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 3,1 млрд рублей, или 97,3%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 11,1 млрд рублей, или 82,2% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания — 38,1 млн рублей, или 96,9%, Фонд гражданской авиации — 26,9 млн рублей, или 173,5%, Фонд департамента исполнения наказаний — 1,8 млн рублей, или 150%.

По состоянию на 1 декабря 2017 года задолженность по налогам и сборам составила 133,8 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета составили 14,4 млрд рублей, или 82,5% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 6 млрд рублей (78,2%), на финансирование национальной экономики — 3,6 млрд рублей (81,4%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) — 11 млрд рублей (83%). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 11,1 млрд рублей (87,4%), Фонда универсального обслуживания — 16,9 млн рублей (43%), Фонда гражданской авиации — 17,5 млн рублей (112,9%), Фонда департамента исполнения наказаний — 0,8 млн рублей (53,3%).

Бюджет сектора государственного управления (республиканский и местные бюджеты, ФСЗН, внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи, внебюджетный фонд гражданской авиации и внебюджетный фонд ДИН) за январь—ноябрь 2017 года сложился с профицитом в сумме 4,4 млрд рублей, или 4,6% к ВВП.

При этом доходы бюджета сектора госуправления сложились в сумме 38,8 млрд рублей, или 90,3%, расходы — 34,4 млрд рублей, или 83,2%.

Как сообщал БелаПАН, по оценкам правительства, доходы бюджета в 2017 году превысят запланированные на 1,1 млрд рублей. «Республиканский бюджет за 10 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд рублей, консолидированный — 4,4 млрд. Доходы по году оцениваются выше, чем планировали, на 1,1 млрд рублей», — сообщил премьер-министр Андрей Кобяков 21 ноября в ходе доклада Александру Лукашенко о работе экономики.

По словам премьера, условия, при которых формировался бюджет на 2017 год, отличаются от фактических. «За 10 месяцев среднегодовые цены на нефть сложились на уровне 52 доллара за баррель. Бюджет рассчитывался при 35 долларах за баррель. Целевой прогноз был в 45 долларов за баррель», — отметил Кобяков.

Правительство предлагает дополнительные доходы направить на покрытие дефицита бюджета Фонда социальной защиты населения для выплаты трудовых пенсий — около 722 млн рублей, остальные — на финансирование мероприятий по принятым в этом году решениям главы государства. «Уточненный бюджет будет внесен в ближайшее время», — сказал премьер-министр.