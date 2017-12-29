Россия поставит Беларуси парашюты системы «Шельф», чтобы десантировать БМД

Белорусские и российские военные согласовали поставку силам специальных операций Вооруженных сил Беларуси российских парашютных систем «Шельф».

Как сообщил «Белорусской военной газете» заместитель командующего по воздушно-десантной подготовке — начальник отдела воздушно-десантной подготовки и обеспечения командования ССО полковник Владислав Степанюк, недавно в Беларуси была получена многокупольная парашютная система МКС-5-128Р с парашютной платформой П-7.

По его словам, парашютно-бесплатформенная система ПБС-915 предназначена для парашютного десантирования боевых машин — БМД — различных модификаций из военно-транспортных самолетов Ил-76, Ан-22 и Ан-70 на сушу и на воду. Высота десантирования составляет от 500 до 1.500 метров. Парашютная система «Шельф» может работать в двенадцатикупольном варианте и позволяет десантировать даже БМД-4.

«Она включает в себя только пять куполов, что значительно ограничивает максимальную весовую нагрузку. Данные парашютные системы уже находятся на вооружении наших бригад сил специальных операций. В ближайшем будущем проведем сбор со специалистами воздушно-десантной службы, на котором наметим план освоения систем МКС-5-128Р. На начальном этапе проведем подготовку соответствующих должностных лиц, отработаем пробные загрузки на летательные аппараты, а уже затем проведем десантирование из военно-транспортного самолета Ил-76МД. Оно намечено на конец весны следующего года», — рассказал представитель ССО.

По его словам, эти парашютные системы позволяют десантировать продовольствие, медикаменты, боеприпасы, автомобили «ГАЗ-66», «УАЗ», гаубицы Д-30, зенитные установки ЗУ-23, минометы «Нона-М1», пишет БелаПАН.

«Внедрение данных парашютных систем позволит значительно уменьшить сроки готовности подразделений к выполнению различного рода задач. Также в ближайших планах — закупка парашютов Д-6 для десантных бригад, а также специальных парашютов для бригады специального назначения», — отметил Владислав Степанюк.