Белорусские страховщики собрали за 11 месяцев почти 1 млрд рублей

За 11 месяцев этого года взносы страховых организаций Беларуси составили 950,5 млн рублей. Рост страховых взносов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 8,7%, сообщает Министерство финансов.

По добровольным видам страхования страховые взносы составили 544,4 млн рублей, что на 63,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, пишет БелаПАН.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь—ноябрь 2017 года — 406,1 млн рублей, что на 12,9 млн рублей больше, чем за такой же прошлогодний период.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 57,3% (за январь—ноябрь 2016 года — 55,0%).

За январь—ноябрь 2017 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 485,8 млн рублей, что на 6,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 51,1% (за январь—ноябрь 2016 года — 54,8%).

За 11 месяцев 2017 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 122,4 млн рублей (за январь—ноябрь 2016 года — 102,2 млн рублей), из них 78,5 млн рублей — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 43,9 млн рублей — платежи во внебюджетные фонды (за январь—ноябрь 2016 года — 60,5 млн рублей и 41,7 млн рублей соответственно).