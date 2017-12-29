Лукашенко изменил показатели бюджета на 2017 год

В Беларуси уточнены показатели республиканского бюджета на 2017 год. Это предусмотрено подписанным 27 декабря указом президента № 464, сообщает Национальный центр правовой информации.

Документом предусмотрено увеличение некоторых показателей бюджета: увеличатся показатели доходов республиканского бюджета на 1,0139 млрд рублей, расходов республиканского бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов на 412,8 млн, размера профицита республиканского бюджета на 601,1 млн рублей и изменения направлений его использования, пишет БелаПАН.

Помимо этого увеличатся показатели расходов республиканского бюджета на научную, научно-техническую и инновационную деятельность в части реализации инновационных проектов, организации деятельности и развития материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры по функциональной классификации расходов бюджета по разделам, подразделам и видам расходов на 3,08 млн, в том числе расходов республиканского бюджета на научную и научно-техническую деятельность на 3,08 млн рублей.

Кроме того, правовым актом предусмотрено выделение 3,0579 млн рублей на финансирование работ по проектированию и строительству объекта «Модернизация производственного корпуса открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод».

Отдельные показатели будут уменьшены. Среди них — доходы республиканского дорожного фонда на 30,524 млн и расходы республиканского дорожного фонда на 22,296 млн с учетом направления остатков средств республиканского дорожного фонда, образовавшихся на 1 января 2017 года.

Вместе с тем документом уточнен перечень внешних государственных займов, обслуживание и погашение которых осуществляются с привлечением средств республиканского бюджета.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Как сообщал БелаПАН, по оценкам правительства, доходы бюджета в 2017 году превысят запланированные на 1,1 млрд рублей. «Республиканский бюджет за 10 месяцев исполнен с профицитом в 3,4 млрд рублей, консолидированный — 4,4 млрд. Доходы по году оцениваются выше, чем планировали, на 1,1 млрд рублей», — сообщил премьер-министр Андрей Кобяков 21 ноября в ходе доклада Александру Лукашенко о работе экономики.

По словам премьера, условия, при которых формировался бюджет на 2017 год, отличаются от фактических. «За 10 месяцев среднегодовые цены на нефть сложились на уровне 52 доллара за баррель. Бюджет рассчитывался при 35 долларах за баррель. Целевой прогноз был в 45 долларов за баррель», — отметил Кобяков.

Правительство предлагает дополнительные доходы направить на покрытие дефицита бюджета Фонда социальной защиты населения для выплаты трудовых пенсий — около 722 млн рублей, остальные — на финансирование мероприятий по принятым в этом году решениям главы государства. «Уточненный бюджет будет внесен в ближайшее время», — сказал премьер-министр.

За январь—ноябрь 2017 года республиканский бюджет исполнен с профицитом в 3,4 млрд рублей, или 3,5% к ВВП.