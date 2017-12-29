Белорусская «молодежка» проиграла россиянам на ЧМ по хоккею

Третье поражение подряд потерпела белорусская сборная на молодежном чемпионате мира по хоккею (U-20) в Баффало (США). 29 декабря подопечные Юрия Файкова проиграли команде России со счетом 2:5 (0:2, 0:1, 2:2).

Изменение счета: 0:1 (10.14), 0:2 (12.44), 0:3 (23.33), 1:3 — Дмитрий Дерябин (42.03, ассистент — Сергей Пищук), 1:4 (44.21), 1:5 (48.12), 2:5 — Сергей Пищук (50.43, Игорь Мартынов).

Броски: 19 — 40 (3, 6, 10 — 15, 14, 11). Штрафное время: 6 — 10 (командный штраф, 30.37, Еременко, 35.24, Буровцев, 39.58 — 27.38, 45.09, 54.14, 54.48 (4 мин.)).

В стартовом поединке белорусские хоккеисты крупно проиграли шведам — 1:6, а затем уступили швейцарцам — 2:3.

Положение команд в группе В: Швеция — 6 очков (2 игры; разница шайб 9-2), Россия — 6 (3; 14-9), Чехия — 3 (2; 6-7), Швейцария — 3 (2; 5-7), Беларусь — 0 (3; 5-14).

Заключительный матч группового этапа Беларусь проведет 30 декабря против Чехии.

По итогам однокругового турнира четыре из пяти команд групп А и В выходят в четвертьфинал. Аутсайдеры групп играют друг с другом до двух побед за право остаться в топ-дивизионе мирового молодежного хоккея.