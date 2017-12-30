«Фольксваген Пассат» слетел с моста в Житковичском районе

ДТП с участием автомобиля «Фольксваген Пассат» произошла вечером 29 декабря в Житковичском районе Гомельской области — легковушка слетела с моста.

Авария случилась в полукилометре от деревни Белев на автодороге Кели — Ямица. Водитель не справился с управлением, и автомобиль упал с моста в мелиоративный канал.

Пострадавший водитель бригадой скорой помощи был доставлен в больницу, а автомбиль из канала с помощью автокрана извлекли спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.