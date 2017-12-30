Автобусы с Дедом Морозом и Снегурочкой вышли на маршруты в Барановичах

В Барановичах по двум маршрутам курсируют новогодние автобусы.

Салоны двух автобусов на маршрутах № 20 и 23 украшены гирляндами и мишурой, в них звучать новогодние песни. Управляют автобусами водители в костюме Деда Мороза.

29 декабря в этих автобусах ездили Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили сотрудники автопарка. Они поздравляли с наступающим Новым годом пассажиров, проводили конкурсы и вручали сладкие призы. 30 декабря эти новогодние автобусы вновь вышли на линию.

«Впервые новогодний автобус курсировал по Барановичам в прошлом году. Тогда это был один автобус. Мы получили много благодарностей от жителей города и решили сделать такую акцию традиционной», — рассказала БелаПАН специалист по идеологической работе и связям с общественностью ОАО «Автобусный парк города Барановичи» Валерия Середа.

Фото Евгения Тихановича / Intex-press