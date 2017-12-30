Ринго Старр из The Beatles и Барри Гибб из Bee Gees удостоены рыцарского звания

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1123 британца по итогам 2017 года удостоены королевой Великобритании Елизаветой II титулов, званий и наград. Традиционный новогодний перечень британцев, которым присвоены титулы и звания, обнародован на сайте британского правительства.

В новогоднем списке значатся и две культовые фигуры Британской и мировой музыки — ударник группы The Beatles Ринго Старр и основатель и лидер группы Bee Gees Барри Гибб. Оба они удостоены рыцарского звания и теперь имеют право добавлять к своему имени приставку «сэр».

77-летний Ринго Старр последним из ливерпульской четверки удостоился рыцарского звания. 71-летний Барри Гибб — последний из братьев Гибб, создавших в начале 1960-х группу Bee Gees.

 


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Тэги: Bee Gees The Beatles Персона: Ринго Старр Барри Гибб Елизавета II

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