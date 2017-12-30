В Минске совершено жестокое нападение на пожилую женщину

29 декабря в подъезде дома по улице Куйбышева в Минске совершено нападение на пожилую женщину. По данному факту возбуждено уголовное дело. Милиция просит помощи у граждан в опознании преступника.

Приметы подозреваемого мужчины — на вид 20-30 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, волос темно-русый короткий.

Был одет в матерчатую куртку чуть выше середины бедра с капюшоном, отороченным мехом светлого цвета, темные штаны с продольными узкими вставками белого цвета, спортивную обувь темного цвета (предположительно, зеленого и красного цветов).

Особая примета — сережка из металла серебристого цвета в ухе.

На месте происшествия были обнаружены ножны от ножа: длина — 82 мм, ширина — 39 мм, изготовлены из натуральной кожи светло-серого цвета с орнаментом в виде геометрических фигур и завитков с одной стороны, и натуральной кожи коричневого цвета с изображением в виде дракона — с другой.

Если вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем или обнаруженных ножнах (их владельце, изготовителе и т.д.), или по приметам узнали нападавшего, милиция просит обращаться в ближайший орган внутренних дел лично, либо по телефонам: (017) 292-02-02, (017) 292-55-62, (029) 125-87-23, (029) 613-32-43 либо 102.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.