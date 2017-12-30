Мужчина, забравшийся на осветительную мачту в Минске, оказался жителем Светлогорска, поссорившимся с девушкой

Мужчина, который забрался на осветительную мачту на железнодорожном вокзале Минска, прибыл в столицу из Светлогорска сегодня утром. Операцию по его спасению провели сотрудники ОМОН под руководством заместителя командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома Алексея Тарасова.

Сотрудники ОМОН, заметившие мужчину на осветительной вышке, исходя из его поведения, предположили, что он намеревается спрыгнуть. Были вызваны дополнительные силы, а также спасатели и бригада «скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба ГУВД, в переговоры мужчина не вступал, на вопросы не отвечал, требовал, чтобы его оставили в покое. Только пояснил, что забрался на матчу из-за конфликта со своей девушкой, которая приехала с ним.

Заместитель командира ОМОН Алексей Тарасов под видом работника железной дороги смог вступить в контакт с мужчиной и подняться на осветительную мачту.

Как позже пояснил Тарасов, по речи и поведению мужчины он предположил, что недавно тот употреблял наркотические вещества. Замкомандира ОМОН сумел убедить мужчину отказаться от намерений прыгнуть и спустился вместе с ним вниз.

Мужчина был доставлен в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте. По данному факту проводится проверка.