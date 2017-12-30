В 2018 году «Белавиа» начнет летать в Ростов-на-Дону и Казань

В 2018 году авиакомпания «Белавиа» планирует открыть два новых направления — Ростов-на-Дону и Казань.

Как сообщил БЕЛТА первый заместитель генерального директора авиакомпании Глеб Пархамович, в Ростов-на-Дону авиакомпания начнет летать 27 апреля. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — вылеты из Минска по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Точной даты начала полетов в Казань пока нет. Сейчас авиакомпания проходит необходимые как внутригосударственные, так и российские процедуры.

«Нам надо получить соответствующие разрешения, назначения на линию, подписать договор с аэропортами. Как только это будет сделано, мы сразу объявим, когда начнем летать в Казань», — отметил Пархамович.