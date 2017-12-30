Белорусская «молодежка» проиграла на ЧМ по хоккею четвертый матч подряд и будет бороться за выживание

30 декабря молодежная сборная Беларуси по хоккею провела на чемпионате мира заключительный матч группового раунда против команды Чехии — 5:6 (1:0, 2:5, 2:1).

Изменение счета: 1:0 — Егор Шарангович (8.31, в большинстве, ассистенты — Владислав Еременко, Илья Литвинов), 2:0 — Иван Дроздов (20.48, Максим Сушко, Виктор Бовбель), 2:1 (21.29), 2:2 (21.53), 2:3 (25.58, в большинстве), 2:4 (32.45), 2:5 (35.26), 3:5 — Егор Шарангович (38.45, в большинстве, Максим Сушко, Виктор Бовбель), 4:5 — Игорь Мартынов (50.27, в большинстве, Иван Дроздов, Владислав Еременко), 4:6 (53.23), 5:6 — Владислав Габрусь (54.52).

Это четвертое поражение подопечных Юрия Файкова в четырех матчах. В стартовом поединке белорусские хоккеисты крупно проиграли шведам — 1:6, а затем уступили Швейцарии — 2:3 и России — 2:5.

Положение команд в группе В: Швеция — 6 очков (2 игры; разница шайб 9-2), Чехия — 6 (3; 12-12), Россия — 6 (3; 14-9), Швейцария — 3 (2; 5-7), Беларусь — 0 (4; 10-20).

Теперь белорусская сборная будет играть со слабейшей командой группы А в матчах за право остаться в топ-дивизионе. Матчи пройдут 2, 4 и, если потребуется, 5 января (до двух побед).В группе А играют Канада (7 очков после 3 игр), США (5; 3), Финляндия, Словакия (по 3; 2) и Дания (0; 2).

Молодежный чемпионат мира проходит в американском Баффало.