Министерство информации вынесло предупреждения трем журналам и одной газете

29 декабря Министерство информации Беларуси вынесло письменные предупреждения четырем редакциям печатных средств массовой информации.

За непроставление знака возрастной категории (ст. 17 закона о СМИ) предупреждения получили юридические лиц, на которые возложены функции редакций журналов «Большой» (ООО «Идея Консалт»), ICON (ООО «АРГЕР») и Fashion collection (ООО «Эффективное продвижение»).

За несоблюдение требований законодательства о выходных данных (ст. 22 закона о СМИ) предупреждение вынесено редакции газеты «Агробизнес» (издательское частное унитарное предприятие «Людовик»).