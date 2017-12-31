Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

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Президент России Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с наступающим Новым годом.


О чем Лукашенко и Путин не договорили в 2017-м?

Путин выразил убежденность в том, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимовыручки, Россия и Беларусь будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ, ссобщает пресс-служба Каремля.

В поздравлении Путин подчеркнул, что, отмечая в уходящем году 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью, удалось в очередной раз убедиться в том, каких значительных результатов добились союзные страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.

 


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: Беларусь-Россия Новый год-2018 Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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