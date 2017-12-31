Путин поздравил Лукашенко с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с наступающим Новым годом.

Путин выразил убежденность в том, что, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимовыручки, Россия и Беларусь будут и впредь плодотворно работать над решением актуальных вопросов двусторонней повестки дня, укреплять интеграционные связи в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, эффективно координировать усилия в СНГ и ОДКБ, ссобщает пресс-служба Каремля.

В поздравлении Путин подчеркнул, что, отмечая в уходящем году 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Беларусью, удалось в очередной раз убедиться в том, каких значительных результатов добились союзные страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.