Белорусская милиция перешла на усиленный вариант несения службы

/ Общество
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31 декабря в связи с новогодними праздниками милиция Беларуси перешла на усиленный вариант несения службы. В таком режиме силы правопорядка будут работать до 2 января.

В местах проведения праздничных гуляний будет организован пропускной режим. Накануне их осмотр проведут саперно-пиротехнические группы.

Для личного досмотра граждан и их вещей будут оборудованы контрольно-пропускные пункты.

Движение грузовиков в районе мест массовых мероприятий будет ограничено. Также будет блокирован их подъезд к этим местам.

 

 


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: милиция Новый год-2018

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