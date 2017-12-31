Белорусская милиция перешла на усиленный вариант несения службы

31 декабря в связи с новогодними праздниками милиция Беларуси перешла на усиленный вариант несения службы. В таком режиме силы правопорядка будут работать до 2 января.

В местах проведения праздничных гуляний будет организован пропускной режим. Накануне их осмотр проведут саперно-пиротехнические группы.

Для личного досмотра граждан и их вещей будут оборудованы контрольно-пропускные пункты.

Движение грузовиков в районе мест массовых мероприятий будет ограничено. Также будет блокирован их подъезд к этим местам.