Польша построит стену на границе с Беларусью и Украиной

Президент Польши Анджей Дуда подписал специальный закон о мерах по борьбе с африканской чумы свиней. Закон предусматривает строительство стены на границе с Беларусью и Украиной.

Как ранее отмечал заместитель министра сельского хозяйства Польши Рафал Романовски, стена будет построена не на самой границе, а в приграничной черте. Конструкция стены протяженностью более тысячи километров будет напоминать заграждения вдоль скоростных автодорог.

Стену будут строить на протяжении 2018-2021 годов. На ее возведение планируется выделить более 37 млн долларов.