В Толочине мужчина решил срезать путь и провалился под лед

Мужчина чуть не утонул поздно вечером 30 декабря в реке Друть в районе моста по улице Советской в Толочине.

Сообщение о тонущем человеке поступило в районный отдел по чрезвычайным ситуациям в 22:12, уже через три минуты спасатели были на месте.

Тонущий мужчина был в пяти метрах от берега. С использованием спецснаряжения мужчина был извлечен из воды. Пострадавшего, визуально в состоянии алкогольного опьянения, передали работникам скорой помощи, с диагнозом общее переохлаждение он был госпитализирован в районную больницу.

Как пояснил сам пострадавший, 1980 года рождения, он шел к матери и решил «срезать путь», пойдя не по мосту, а по льду.