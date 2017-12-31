11 января состоится прослушивание кандидатов на поездку на «Евровидение-2018» от Беларуси

11 января в Белтелерадиокомпании пройдет открытое прослушивание участников национального отборочного тура международного конкурса песни «Евровидение-2018».

Прослушивание пройдет в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций.

К прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки оформлены в соответствии с требованиями. В Белтелерадиокомпанию поступило более 30 заявок. В том числе на «Евровидение» хотят поехать Жанет, Alen Hit, Kattie, группа Provocation, Александра Ткач, которые ранее уже принимали участие в отборочных турах.

Имена финалистов (не более 15) станут известны в тот же день вечером. Сайт Белтелерадиокомпании будет вести онлайн-трансляцию прослушивания.

Финал национального отбора состоится не позднее 1 марта.