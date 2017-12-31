Александра Саснович пробилась в основную сетку крупного турнира в Брисбене

Белорусская теннисистка Александра Саснович (88-й номер мирового рейтинга) вышла в основную сетку турнира категории «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов.

В квалификации Саснович последовательно обыграла Джулию Боузрап (135, США) — 6:1. 6:4, Изабель Уоллас (253, Австралия) — 6:3, 6:1 и Полину Монову (178, Россия) — 3:6, 7:5, 6:2.

В первом круге основного раунда Саснович встретится с Кристиной Младенович (11) из Франции. Между собой теннисистки играли уже четыре раза, и пока счет ничейный