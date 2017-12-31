Новогоднее обращение Путина к россиянам уже выложили в сеть

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны уже появилось в интернете. Обращение было показано на Камчатке и Чукотке, где полночь наступила в 15:00 по минскому времени.

Обращение Путина не содержит никакой конкретики — ни об итогах 2017 года, ни о прогнозах на год наступающий.

Президент России отметил, что россияне отмечают Новый год «с особой теплотой и с ожиданием важных перемен», которые, по его мнению, «обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, <…> если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты».

Путин также поблагодарил россиян за «веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты», и пожелал «доверие и взаимопонимания». Он также традиционно отдельно поздравил военнослужащих и тех, кто в Новый год работает.

«Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием», — заключил президент.

«Где бы мы ни находились — за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах — нас объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров», — заявил Владимир Путин, сообщает Meduza.