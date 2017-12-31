Температура воздуха в новогоднюю ночь в Беларуси будет колебаться около нуля

В новогоднюю ночь температура воздуха в Беларуси в основном будет около нуля градусов, свидетельствует прогноз Белгидромета. Такая температура ожидается в Минске, Гродно и Витебске.

В Могилеве от 0 до -2, в Бресте и Гомеле — от 0 до +2. Во всех областных центрах ожидаются осадки, в столице без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, в Витебске и Гродно порывы до 14 м/c.

В ночные часы местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Днем будет от 2 до 4 градусов выше нуля в Минске, Витебске и Могилеве, от 3 до 5 в Гомеле, от 4 до 6 в Гродно и от 6 до 8 градусов тепла в Бресте. Осадков не ожидается только в Гродно и Бресте. Ветер южный, 5-10 м/с, порывы до 14 м/c.