Беларусь заняла в 2017 году среди стран бывшего СССР четвертое место по росту курса доллара

На 0,73% (с 1,9585 до 1,9727) увеличился официальный курс доллара к белорусскому рублю в 2017 году. Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

Впереди Узбекистан с ростом курса на 151,28% (с 3231,48 до 8120,07 сума), Таджикистан — 11,97% (с 7,8762 до 8,819 сомони) и Украина — 3,22% (с 27,190858 до 28,067223 гривны). На пятой позиции Армения — 0,03% (с 483,94 до 484,10 драма).

В Туркменистане курс остался прежним (3,50 маната).

Доллар подешевел в Казахстане — на 0,29% (с 333,29 до 332,33 тенге), Кыргызстане — на 0,56% (с 69,2301 до 68,83951 сома), Грузии — на 2,06% (с 2,6468 до 2,5922 лари), Азербайджане — на 3,99% (с 1,7707 до 1,7001 маната), России — на 5,04% (с 60,6569 до 57,6002 рубля), Латвии, Литве, Эстонии — на 12,11% (с 0,9487 до 0,8338 евро) и Молдове — на 14,42% (с 19,9814 до 17,1002 лея).

В самопровозглашенном Приднестровье, которое имеет собственную финансовую систему, курс американской валюты вырос за год на 37,17% (с 11,30 до 15,50 рубля), сообщает БелаПАН.