ГАИ: в перевернувшемся в Украине автобусе детей из Мозыря не было

ДТП в Иванковском районе Киевской области с участием пассажирского автобуса «Сетра», направлявшегося из Киева в Мозырь, произошло 31 декабря.

Пассажиры после осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой, госпитализация не понадобилась. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили БелаПАН в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

«Информация о том, что автобус перевозил детей из Мозыря, недостоверна», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что рано утром 31 декабря в Украине перевернулся автобус с пассажирами из Мозыря, отмечалось, что в салоне также были дети, которые возвращались домой из аквапарка в Киеве.

На автостанции Мозыря БелаПАН сообщили, что перевернувшийся автобус не прибывал на автостанцию и не принадлежит государственному перевозчику.