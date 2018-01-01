Макей: восприятие Беларуси изменилось на Западе в положительную сторону

Восприятие Беларуси и подходы по развитию сотрудничества с ней изменились на Западе в положительную сторону. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 31 декабря в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Макея, на это повлияла и позиция руководства страны по ряду чувствительных проблем. «Проведение 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Беларуси, наше председательство в Центрально-Европейской инициативе, проведение здесь юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности — все это свидетельство того, что на Беларусь начали смотреть по-иному в мире, и это радует. Это еще только начало», — убежден глава МИД.

По его словам, Беларуси предложили председательство в некоторых весомых международных организациях.

«Я пока еще не хотел бы говорить об этом, но мы сейчас как раз раздумываем, взвешиваем все за и против. Думаю, решение будет принято на более позднем этапе», — сказал министр.

В целом, говоря о приоритетах внешней политики страны на 2018 год, Владимир Макей отметил, что Беларусь продолжит развивать взаимодействие с традиционными партнерами, важное внимание будет уделено отношениям с Китаем, ЕС и США, странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Кроме того, дипломаты намерены более активно поработать с некоторыми африканскими государствами. «Планов много, громадье, как говорили известные классики», — сказал Макей, сообщает БЕЛТА.