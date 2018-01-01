Белорусы сыграют с датчанами за право остаться в элите молодежного хоккея

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Белорусской «молодежке» предстоит сыграть два поединка со сверстниками из Дании за право остаться в элитном дивизионе мирового хоккея.

Поединки пройдут 2 и 4 января. Если победитель по сумме двух матчей не определится, то решающая встреча пройдет 5 января.

Обе команды проиграли все свои матчи на групповом этапе. Однако, если посмотреть на результаты, фаворитом выглядит наша команда: у белорусов разница шайб — 10:20, а у датчан — 2:26.


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Тэги: хоккей-молодежка Город: Баффало

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