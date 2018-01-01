Макей обзавелся немецкой овчаркой

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей в последней в прошлом году программе «Главный эфир» сделал неожиданное признание.

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Министр иностранных дел нашей страны заявил, что в преддверии Года собаки обзавелся немецкой овчаркой.

Эта порода собак была получена в результате селекции и скрещивания некоторых разновидностей гуртовых собак Центральной и Южной Германии.

В наше время немецкие овчарки занимаются выставочной карьерой, охраной, а также являются собаками для семьи.