Глава МВД Шуневич признался, что обладает целым арсеналом оружия

Очередное откровение прозвучало из уст высокопоставленного белорусского чиновника. На этот раз одну из тайн личной жизни раскрыл глава Министерства внутренних дел Игорь Шуневич.

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В эфире новогоднего «Главного эфира», вышедшего в минувшее воскресенье, министр признался, что хранит дома целый арсенал оружия.

По словам Шуневича, являясь потомственным охотником, он коллекционирует оружие. Более того, признался глава МВД, он «сильно помешан на этом».

Несмотря на высокий пост, Шуневич говорит, что действует абсолютно законно, даже приобрел специальную лицензию на право коллекционирования оружия.

Глава милицейского ведомства рассказал, что у него есть три наградных пистолета, а остальные — это макеты: «Раритетные нигде не возьмешь».

Напомним, как сообщалось ранее, министр иностранных дел Владимир Макей признался, что в канун Года собаки обзавелся немецкой овчаркой.