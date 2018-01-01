Новый год в Минске: разбитые окна, переломы и ожоги рук

Новогодняя ночь в столице не прошла без «приключений», сообщили в дежурной части Минского городского управления МЧС.

В новогоднюю ночь в Минске от неправильного использования пиротехники пострадали четыре человека. Дважды пиротехнические изделия залетали в окна столичных квартир, пишет БелаПАН со ссылкой на столичных спасателей.

По оперативным данным, 31 декабря в 22.18 на номер «101» поступило сообщение о ЧП в жилом доме № 17 по улице Заславская. В окно квартиры, расположенной на 10-м этаже 12-тиэтажного здания, влетела петарда. В квартиру она не попала, но повредила оконное стекло.

Спустя 20 минут похожий случай произошел по адресу улица Каховская,34. Петарда разбила окно квартиры на 3-м этаже пятиэтажного дома. В обоих случаях никто из людей не пострадал.

От неправильного использования пиротехники пострадали четыре человека, сообщает МЧС.

31 декабря в 20.29 поступила информация о том, что ученик 10 класса получил перелом пальца левой руки и ожог 1—3 степени. 15-летний школьник поджигал петарду в квартире жилого дома. Подростку оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой.

Примерно в это же время аналогичный случай произошел по адресу: улица Чигладзе,6 корпус 1. Ожоги 1—3 степени правой руки получил 19-летний парень.

1 января в 2.37 13-летний школьник поджигал петарды во дворе жилого дома на улице Авакяна и ожог указательный палец правой руки.

1 января в 2.22 26-летний мужчина, находясь в гостях, при поджоге бенгальских огней получил термический ожог 1—2 степени двух пальцев обеих рук.

В связи с этим МЧС призывает граждан к осторожности при использовании пиротехнических изделий.