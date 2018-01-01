В Гомеле в новогоднюю ночь сгорели две городские елки

В первые часы нового года спасатели Гомельского городского подразделения МЧС дважды выезжали по сообщениям о загорании городских новогодних елей.

Как сообщили БелаПАН в областном управлении МЧС, в 01.16 поступило сообщение о пожаре на улице Троллейбусной, а уже в 02.55 помощь потребовалась для ликвидации загорания на площади Победы.

В обоих случаях прибывшие к месту вызова спасатели констатировали открытое горение искусственных пластиковых елей на металлических каркасах высотой по 15 метров каждая. Работники МЧС оперативно ликвидировали загорания.

Пострадавших нет. Огнем уничтожены пластиковые покрытия елей и иллюминация по всей площади.

Причина пожаров устанавливается. Одна из версий в обоих случаях — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

1 января конструкции сгоревших елок были демонтированы.

Напомним, настоящим хитом в интернете накануне Нового года стали кадры, сделанные на площади Ленина в российском Южно-Сахалинске, где не просто горела, а пылала городская елка.