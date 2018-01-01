В Гомеле в новогоднюю ночь сгорели две городские елки
В первые часы нового года спасатели Гомельского городского подразделения МЧС дважды выезжали по сообщениям о загорании городских новогодних елей.
Как сообщили БелаПАН в областном управлении МЧС, в 01.16 поступило сообщение о пожаре на улице Троллейбусной, а уже в 02.55 помощь потребовалась для ликвидации загорания на площади Победы.
В обоих случаях прибывшие к месту вызова спасатели констатировали открытое горение искусственных пластиковых елей на металлических каркасах высотой по 15 метров каждая. Работники МЧС оперативно ликвидировали загорания.
Пострадавших нет. Огнем уничтожены пластиковые покрытия елей и иллюминация по всей площади.
Причина пожаров устанавливается. Одна из версий в обоих случаях — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
1 января конструкции сгоревших елок были демонтированы.
Напомним, настоящим хитом в интернете накануне Нового года стали кадры, сделанные на площади Ленина в российском Южно-Сахалинске, где не просто горела, а пылала городская елка.
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