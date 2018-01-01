Александра Саснович переиграла Кристину Младенович на турнире в Брисбене

Александра Саснович переиграла Кристину Младенович и вышла в 1/8 финала турнира в Брисбене.

Белоруска Александра Саснович успешно преодолела первый круг турнира категории «Премьер» в австралийском Брисбене (призовой фонд 894,7 тыс. долларов).

Наша спортсменка, занимающая 88-е место в мировой табели о рангах женского тенниса, в трех партиях переиграла 11-ю ракетку мира француженку Кристину Младенович — 1:6, 6:3, 7:5.

В 1/8 финала белоруска скрестит ракетку с Анетт Контавейт (34-я) из Эстонии.