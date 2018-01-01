МВД: новогодние праздничные гуляния в Беларуси прошли без ЧП

/ Общество
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По данным милиции, новогодняя ночь в Беларуси прошла в целом спокойно, без чрезвычайных происшествий.

МВД: праздничные гуляния в Беларуси прошли без ЧП

Как отметил начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян, сотрудники органов внутренних дел в местах массовых гуляний чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка и преступлений не зафиксировано.

В сообщении отмечается, что наиболее значимые и многочисленные праздничные мероприятия традиционно прошли в Минске и в областных центрах, пишет БелаПАН.

Белорусская милиция перешла на усиленный вариант несения службы

Общественный порядок обеспечивали несколько тысяч сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, которые в эти дни несут службу в усиленном режиме.

В местах проведения праздничных гуляний предпринимались дополнительные меры безопасности: был организован контрольно-пропускной режим с досмотровыми мероприятиями, изменялась схема движения автотранспорта.

По словам Курьяна, оперативная обстановке в стране стабильна и находится под контролем правоохранителей.

 


Сюжет: Новый год 2018

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Тэги: Новый год-2018 новогодняя ночь Персона: Дмитрий Курьян

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