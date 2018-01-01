Россельхознадзору не понравилась белорусская говядина

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям РФ сообщило о пресечении «попытки ввоза из Республики Беларусь мяса неизвестного происхождения».

По информации пресс-службы российского ведомства, 30 декабря при проведении оперативных мероприятий сотрудники пограничного управления ФСБ по Смоленской области остановили автомобиль, который двигался со стороны Беларуси (госномер АВ 9800-2). В нем находилось более полутора тонн охлажденной говядины.

Автомобиль с грузом был передан сотрудникам управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям для проведения ветеринарного контроля.

«При досмотре продукции было установлено, что сопровождавший мясо ветеринарный сертификат 02-00024197 от 11.10.2017 имел явные признаки подделки. Помимо этого на самом мясе отсутствовали оттиски ветеринарных клейм и признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а перевозка осуществлялась с нарушением температурного режима в грузовом отсеке совместно с посторонними предметами», — говорится в сообщении.

Груз задержан. После проведения необходимых административных процедур и выяснения всех обстоятельств мясо неизвестного происхождения будет направлено на утилизацию.