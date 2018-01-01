Десятилетнему мальчику в Червенском районе петарда оторвала фалангу пальца

Несчастный случай произошел в новогоднюю ночь в деревне Гребенка Червенского района.

Дестилетний мальчик в присутствии родителей во дворе своего дома поджег петарду, и та взорвалась у него в руках.

С диагнозом «травматическая ампутация ногтевой фаланги третьего пальца правой кисти» ребенка госпитализировали в районную больницу.

В целом, как сообщает УВД Минского облисполкома, новогодняя ночь в регионе «выдалась достаточно спокойной — в местах проведения массовых мероприятий к административной ответственности было привлечено всего пять человек». Трое за мелкое хулиганство, еще двое за распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Всего в Минской области новогодние праздничные мероприятия прошли более чем на 450 площадках. Наиболее многочисленными праздничные гуляния были в Борисове, Жодино, Молодечно, Слуцке и Солигорске, сообщает БелаПАН.