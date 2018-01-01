Двое детей и женщина пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь в Гродненской области

Три случая травмирования пиротехникой зарегистрированы в Гродно в новогоднююночь.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, от разрыва петард пострадали двое несовершеннолетних: у подростка 2005 года рождения травма кисти, а у ребенка 2008 года рождения поврежден глаз. Невольной жертвой пиротехники стала женщина 1982 года рождения, которая проходила мимо, и ей в лицо попал один из залпов фейерверка.

При этом, как отмечают в гродненской милиции, новогодняя ночь 2018 года «прошла без серьезных происшествий». Всего на улицы населенных пунктов области праздновать вышли 35 тысяч человек, в Гродно — 10 тысяч, сообщает БелаПАН.