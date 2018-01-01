Польша ввела для граждан Беларуси упрощенную процедуру трудоустройства

В Польше с 1 января в связи с нововведениями в законодательство изменились правила трудоустройства иностранных граждан.

Новые положения определяют правила приема иностранцев для выполнения сезонной и краткосрочной работы. Изменения приняты в связи с тем, что многие иностранцы не работают в Польше, а отправляются в другие страны ЕС, используя приглашения польских работодателей для получения на их основе польской визы для пребывания в Шенгенской зоне в течение 90 дней.

С 1 января вводится дополнительный тип сезонного разрешения на работу. Его будет выдавать (на основании документов, подтверждающих дальнейшее трудоустройство) не управление по труду воеводства, а управление по труду повета (powiatowy urząd pracy), на территории которого планирует работать иностранец.

Срок пребывания сезонных рабочих, которые собираются работать в сфере сельского хозяйства, садоводства и туризма, увеличен до 270 дней (в других сферах — 180 дней) в течение года, а сбор за регистрацию снижен до 30 злотых (ранее 100 злотых).

Изменения касаются граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины, отмечает БелаПАН.