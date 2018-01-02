В первый день 2018-го в Витебске найден повесившийся на детских качелях мужчина

На детской площадке в Витебске 1 января местные жители обнаружили повешенного мужчину.

Тело висело на качелях во дворах между домами №14 и 16а на улице Герцена, сообщают «Народныя навіны Віцебска». Рядом висела сумка-барсетка.

Молодой мужчина лет тридцати был найден повесившимся на перекладине качелей на детской площадке, его ноги находились в полусогнутом состоянии, а рядом висела сумочка-барсетка.

Очевидцы узнали в погибшем мужчину, жившего неподалеку. Сотрудникам милиции удалось оперативно найти его жену, которая опознала тело супруга.

Подробности случившегося правоохранители не разглашают, но кое-что о погибшем сообщили соседи. По их мнению, причиной суицида могло стать тяжелое материальное положение. Одна из местных жительниц рассказала журналистам «КП в Беларуси»: «У него давно уже умерла мать, жил с отцом. В последнее время у них вообще не было ничего кушать. Говорят, он уже не первый раз пытался покончить с собой».

На снимке — место трагедии. Фото: news.vitebsk.cc