Видеофакт. Пилот авиалайнера сделал стюардессе предложение в присутствии пассажиров

Поднимаясь на борт самолета в Детройте, стюардесса Лорен Гиббс знала, что запомнит этот день — это была их с любимым годовщина. Но девушка не ожидала, что ее парень, пилот Джон Эмерсон, сделает ей такой сюрприз, сообщает портал segodnya.ua со ссылкой на The Independent.

Сообщив о времени полета, высоте и вероятности турбулентности, Эмерсон неожиданно отклонился от инструкции и представил пассажирам свою девушку.

«Сегодня для меня и Лорен особенный день. Сегодня наша годовщина. Она — одна из наших лучших стюардесс. Лорен, подойди, пожалуйста. Я хочу, чтобы этот день запомнился нам на всю оставшуюся жизнь. А еще я хочу провести с ней всю свою жизнь».

Затем он достал обручальное кольцо, опустился на одно колено и попросил Гиббс выйти за него замуж. В ответ прозвучало восторженное «Да!».

Все происходящее снял на телефон второй пилот, с которым Эмерсон договорился заранее.

«Джон застал меня врасплох, — призналась девушка. — Он очень спокойный и застенчивый парень, поэтому для него сделать такое в присутствии пассажиров было непросто, но, по-моему, все получилось прекрасно. Мы почти все время проводим в полетах, поскольку работаем вместе, так что время и место были выбраны идеально».

Логичным продолжением истории было бы бракосочетание в самолете, но Гиббс говорит, что они планируют тихий и скромный праздник в кругу друзей и семьи.