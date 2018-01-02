Никаких фруктов и молока: секреты долголетия от 100-летней барменши

Мари-Луиза Вирт (на снимке) работает в своем баре на севере Франции с 1932 года. Она говорит, что даже не помышляет о том, чтобы отказаться от своей работы и выходить на пенсию. И это на фоне того, что многие из 100-летних завсегдатаев заведения уже давно ушли из жизни, сообщает positime.ru со ссылкой на dailymail.co.uk.

Женщина раскрыла главные секреты своего долголетия. По ее словам, она не пьет молоко, не ест фрукты и, несмотря на работу в баре, употребляет крайне мало алкоголя. На свое место за барную стойку заведения отца она вышла в 14 лет, когда бар только-только открылся.

Журналистам BBC она рассказала, что если бы была увлекалась алкоголем, ее бы уже не было на этом свете — это всего лишь то, что Мари-Луиза продает.

Чтобы оставаться в форме, 100-летняя дама избегает фруктов и молочных продуктов, которые, по мнению некоторых экспертов, влияют на гормональную систему организма.

Высокая голубоглазая собственница бара, известная местным жителям, как Мари-Лу, не планирует модернизировать кирпичную таверну с кружевными занавесками. По ее словам, внутри все остается так, как было полвека назад. Людей удивляет то, что в баре нет пивного насоса или кофе-машины.

Крошечный бар площадью около 20 квадратных метров, не имеет названия. По словам Мари-Луизы, если ты продаешь хорошее пиво, тебе не нужно имя.

У 100-летней дамы нет доступа в интернет, мобильного телефона и кредитной карты. Она никогда не была замужем, у нее нет детей. Женщина начала управлять баром самостоятельно в 37 лет, когда умер ее отец.