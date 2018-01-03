Беларусь проиграла Дании первый матч на выживание молодежного чемпионата мира по хоккею

2 января молодежная сборная Беларуси на чемпионате мира по хоккею в Баффало провела первый матч против команды Дании за сохранение места в элитном дивизионе чемпионата мира.

Игра завершилась победой Дании — 5:4 (2:0, 0:2, 3:2). Белорусские хоккеисты пропустили две шайбы в течение 16 секунд заключительной минуты третьего периода.

У белорусов забивали Илья Литвинов (21.01, в меньшинстве), Владислав Еременко (29.13, в большинстве), Иван Дроздов (44.44, в меньшинстве) и Игорь Мартынов (48.30, в большинстве).

Команда, которая покинет топ-дивизион чемпионата мира, определится в серии до двух побед. Вторая встреча между сборными Беларуси и Дании состоится 4 января, третья (если понадобится) — 5 января.