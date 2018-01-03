В Миорах «Фольксваген» сбил двух пенсионерок: одна погибла на месте, вторая в больнице

В Миорах две пенсионерки переходили дорогу в неположенном месте и попали под колеса автомобиля.

ДТП произошло 2 января в 20:05 по ул. Коммунистической. Водитель 1991 года рождения на автомобиле «Фольксваген Джетта» сбил двух женщин, переходивших проезжую часть в 70 метрах от пешеходного перехода.

Одна из них — пенсионерка 1949 года рождения — погибла на месте. Вторая 1948 года рождения с различными травмами была доставлена в больницу. Скорую помощь на место происшествия вызвали очевидцы, милицию — водитель «Фольксвагена».

«По словам водителя, на пешеходном переходе он пропустил людей, а через 70 метров увидел еще группу прохожих. Пытаясь их пропустить, он принял вправо, совершив наезд еще на двух незамеченных человек. Его слова проверят сотрудники правоохранительных органов. Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки», — сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.